x x

SARONNO – Piccioni invadenti e problematici al cimitero cittadino di via Milano. Sul problema segnalato da diversi saronnesi è all’opera l’assessore all’Ambiente Franco Casali. Ne ha parlato lui stesso all’incontro con i cittadini al quartiere Prealpi.

“Ci hanno segnalato un problema di piccioni al cimitero e ci siamo attivati per valutare le opzioni. C’è la possibilità del servizio di dissuasione con falchi che ha un notevole costo oppure quello di distribuzione di mangime medicato per arginare la popolazione di piccioni nella zona. In realtà al momento il problema è circoscritto al cimitero quindi abbiamo modo di valutare la soluzione migliore. Siamo comunque pronti ad ascoltare le segnalazioni dei cittadini come quelle recentemente arrivate proprio dal quartiere Prealpi”.

Non è la prima volta che i piccioni diventano una criticità in città: qualche anno fa il problema si era presentato in via Manzoni. I piccioni erano stati allontanati, con gran fatica, con la posa di dissuasori proprio come avvenuto nella chiesetta di Sant’Antonio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione