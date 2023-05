x x

SARONNO – E’ stata una domenica mattina movimentata in via Filippo Reina dove ieri mattina un pensionato saronnese è stato vittima del raggiro di una ventenne che è riuscita a sfilargli due anelli.

Sulla vicenda sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia cittadina ma la certezza è che la ragazza è stata fermata e denunciata mentre la refurtiva, due anelli d’oro, non sono stati trovati. E’ stata controllata la zona in cui è avvenuto il raggiro ma dei preziosi non c’è più traccia. L’anziano li indossava prima dell’incontro con la ragazza che con la scusa di un’informazione di alcune frasi di circostanza l’ha avvicinato e abbracciato. L’uomo si è quindi accorto di non avere più i preziosi. Da qui l’allarme con la giovane che è stata bloccata da due passanti. La ragazza ha cercato di discolparsi ma i passanti le hanno impedito di allontanarsi fino all’arrivo dei carabinieri.

La presenza della pattuglia dei carabinieri non è passata inosservata con molti saronnesi che hanno notato la presenza dei militari intenti a controllare la zona nella speranza di ritrovare gli anelli del pensionato. Diversi i cittadini che hanno dato il proprio contributo alla ricerca dei preziosi purtroppo rimasta senza esito.

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione