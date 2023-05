x x

SARONNO – Non solo l’incidente lungo la Saronno-Monza che ha mandato in tilt la Saronno-Monza ma anche due incidenti nell’ora di punta in viale Europa, tratto locale saronnese dell’ex Varesina, per complicare ulteriormente la situazione del traffico alla periferia di Saronno, questo pomeriggio.

Alle 17 lo scontro fra due automobili all’altezza dello svincolo di Uboldo-Origgio dell’autostrada A9: sul posto è intervenuta l’ambulanza dle Sos Uboldo ed una pattuglia dei carabinieri del comando di Saronno, è stato soccorso un uomo di 35 anni le cui condizioni on sono comunque apparese preoccupanti.

Alle 18 altro incidente in viale Europa nel tratto ale spalle del quartiere Matteotti: per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un ragazzo di 21 anni, sul posto coi carabinieri l’auto-infermieristica e l’ambulanza del Sos Uboldo; il ragazzo ha riportato lesioni varie ma non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio: un precedente intervento dei soccorsi in viale Europa)

