SARONNO – E’ stata inaugurata ieri pomeriggio, alla presenza di tanti bambini della scuola Damiano Chiesa, la panchina azzurra per i Diritti dell’Infanzia posizionata al parco di via Buraschi, proprio di fronte ai plessi scolastici di Cassina Ferrara.

La scelta dell’Amministrazione saronnese di dedicare ad un tema sociale la panchina del parco di via Buraschi è in continuità con altre simili iniziative: dalla panchina rossa contro la violenza sulle donne alla panchina inclusiva per i disabili. La frequentazione del parco antistante le scuole da parte di tanti bambini ha quindi convinto la Giunta a coinvolgere l’Unicef per ricordare quanto ancora nel mondo si debba fare per tutelare i diritti dei bambini.

Alle impronte delle mani dei bambini con vernice bianca sulla panchina, si sono aggiunte quelle del sindaco Augusto Airoldi, degli assessori Francesca Pozzoli, Franco Casali, Gabriele Musarò e Ilaria Pagani e della presidente di Unicef Lombardia Manuela Bovolenta.

Dal comune un grazie alle maestre e ai genitori dei piccoli studenti per l’organizzazione della simpatica cerimonia e della merenda al parco.

