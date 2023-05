x x

LOCATE VARESINO – E’ caduta dalla moto ed ha concluso la mattinata all’ospedale: è quanto successo ieri alle 19.25 ad una ragazza di 25 anni che stava percorrendo l’ex statale Varesina, il sinistro è avvenuto nel tratto che prende il nome di via Battisti e si trova in territorio di Locate Varesino.

Sul posto, allertati dai passanti, sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa di Tradate. La motociclista è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Circolo di Varese, per essere medicata e per tutti gli accertamenti medici del caso. Al momento del ricovero non è apparsa in pericolo. Da chiarire le cause dell’incidente.

(foto archivio)

