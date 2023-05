Calcio juniores, mister Ceriani soddisfatto del “suo” Fbc Saronno: “Partita tutto cuore”

x x

SARONNO – Buona l’andata per il Fbc Saronno impegnato nel secondo turno dei playoff regionali di Fascia B: oggi allo stadio Colombo Gianetti i biancocelesti hanno battuto 2-0 il San Pellegrino, che incontreranno domenica prossima per il match di ritorno; obiettivo il passaggio alle final 3 per il titolo regionale di categoria.

L’allenatore saronnese, Fabio Ceriani, è soddisfatto della prova dei suoi, “una prova tutto cuore per un successo meritato e contro un avversario di valore. Unico rammarico, non avere chiuso i conto con un eventuale terzo gol, ne abbiamo avuto la possibilità”.

Fbc Saronno-San Pellegrino 2-0

Marcatori: 24′ pt Passalacqua (F), 12′ st Pozzi (F).

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

27052023