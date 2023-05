x x

COGLIATE / LIMBIATE – A Cogliate oggi alle 12.20 intervento di carabinieri ed ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca per uno scontro auto-moto in via Piave: un ragazzo di 33 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro per chiarirne la dinamica.

Tamponamento auto-moto oggi anche a Limbiate: è successo alle 7.10 in corso Como, un ragazzo di 29 anni è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: ambulanza della Croce azzurra in servizio sul territorio)

31052023