CARONNO PERTUSELLA – Il girone di ritorno parte con una doppia vittoria, senza difficoltà, per la Rhea Caronno che resta incollata alle squadre d’alta classifica.

Ecco la cronaca del match dal sito ufficiale Fibs

No-hitter in cinque riprese per Bianca Messina Garibaldi in gara 1: la lanciatrice di Caronno, aiutata dalla sua difesa, rende inoffensive le mazze della Sestese e guida la compagine varesina al successo. Fin dal primo inning Caronno mette le cose in chiaro, segnando quattro punti con le valide in successione di Yuruby Alicart (doppioda due RBI), Lara Cecchetti (triplo) e Chiara Ambrosi (singolo) contro Federica Baule. Dopo tre riprese in cui il punteggio non cambia, nel quinto inning Caronno chiude la pratica con i singoli di Ambrosi e Rossini su cui entrano a casa tre punti e la partita finisce anticipatamente con il punteggio finale di 7-0.

Medesimo punteggio, sempre in cinque inning, anche in gara 2, nella quale lo spartito è molto simile. L’attacco di Caronno parte forte sin dalla prima ripresa contro Claudia Fabbri segnando tre punti con protagoniste sempre Alicart, Cecchetti (squeeze play) e Ambrosi. Nel secondo inning con un triplo Rebecca Caldon spinge a casa Melany Sheldon, e un paio di riprese più tardi è ancora una volta la stessa Caldon a battere un doppio su cui segnano Cesena e Sheldon. A fissare il punteggio sul 7-0 ci pensa Alicart con un singolo, mentre Yilian Tornes tiene la porta blindata e chiude l’incontro con il tredicesimo strikeout di giornata.

RISULTATI 1^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 3 Giugno

Metalco Thunders Castelfranco – MKF Bollate 0-10 (5° inn); 1-4

Rheavendors Caronno – Sestese 7-0 (5° inn); 7-0 (5° inn)

Macerata – Forlì 0-11 (5° inn); 0-4

Bertazzoni Collecchio – Inox Team Saronno 5-8; 1-4

Domenica 4 Giugno

Ore 11:00 (+30’ dopo la fine di gara 1) Taurus Donati Gomme Old Parma – Mia Office Blue Girls Pianoro

CLASSIFICA

Inox Team Saronno (16 vittorie – 2 sconfitte, .889); MKF Bollate (15-5, .750); Forlì (14-6, .700); Rheavendors Caronno (12-8, .600); Mia Office Blue Girls Pianoro (8-8, .500); Donati Gomme Old Parma (7-9, .438); Bertazzoni Collecchio (8-12, .400); Taurus Macerata (7-11, .389); Metalco Thunders Castelfranco (5-15, .250); Sestese (2-18, .100)

(foto archivio)