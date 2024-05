Thunders – Mkf Bollate

Ennesima doppietta per la capoclassifica Bollate che, anche grazie al contributo di Giulia Longhi, di rientro da un lungo infortunio (risalente alla seconda giornata di campionato), ha regolato le Thunders. Gabriela Slaba con un singolo, successivo ai doppi di Mikiko Eguchi ed Elisa Cecchetti, porta a casa i primi due punti della partita al primo inning. Poi la partita rimane in equilibrio fino alla quarta ripresa quando, dopo un doppio di Martina Sbrissa, Risa Soma consente alla compagna di segnare il primo punto, che però rimarrà anche l’unico della partita. Alla fine Bollate con un big-inning da 4 punti al quinto, iniziato ancora dai doppi di Eguchi e Cecchetti e un singolo di Slaba, allunga e non si ferma più fino a portare a casa la vittoria 7-1.

Anche in gara 2 Bollate non ha difficoltà a portare a casa la vittoria, facendo segnare un 7-3 che porta ancora la firma iniziale di Mikiko Eguchi ed Elisa Cecchetti, alle quali si aggiunge Giulia Longhi che con una base ball porta anche a casa un punto obbligato nella prima ripresa. Un doppio di Chiara Biasi al secondo accorcia le distanze, ma non c’è niente da fare per Lixania Melendez Castillo (così come nel pomeriggio era accaduto a Carlotta Salis): Eguchi, Checchetti, Gabriela Slaba e Laura Bigatton infilano una sequenza tremenda che porta 4 punti per Bollate. Al quinto arrivano 2 punti in rimonta delle Thunders, ma non bastano e Alice Nicolini porta a casa la vittoria, con salvezza di Greta Cecchetti.

Pubbliservice Old Parma – Italposa Forlì

Una Ilaria Cacciamani mattatrice in gara 1 e la Italposa Forlì vince 7-0 al sesto inning al Quadrifoglio di Parma. La Lanciatrice della nazionale è stata decisiva sia in pedana (solo 5 valide concesse e 11 strike-out) e anche in attacco: 2 RBI con 3 valide su 4 turni di attacco e un triplo che ha spedito a casa Noemi Cortesi per il primo punto della partita al primo inning. Per Forlì il completamento del tabellino arriva con 2 punti per inning dal quarto al sesto e alla fine è ancora Cacciamani (doppio che spinge a casa Gasparotto e punto segnato sul singolo di Veronica Onofri) a essere decisiva per l’ultimo punto del match.

Show di Ilaria Cacciamani anche in gara 2. L’azzurra completa la straordinaria giornata con 2 RBI con un singolo al secondo inning e un RBI con un singolo e punto segnato alla sesta ripresa. L’Italposa Forlì vince 6-0 e mantiene il passo di Bollate. Allo show di Cacciamani non vuole essere da meno Kelly Barnhill che, mentre la marchigiana fa fuoco e fiamme in battuta, mette insieme una prestazione entusiasmante in pedana: perfect game con 14 strike-out e partita in archivio.

Bertazzoni Collecchio – Rheavendors Caronno

Come in occasione delle due gare d’andata, anche in gara 1 Caronno riesce a strappare una vittoria di misura al termine di uno straordinario pitching duel tra Bianca Messina Garibaldi (7 IP, 4 H, 0 R, 3 BB, 4 K) e Alessia Melegari (7 IP, 3 H, 1 R, 0 BB, 6 K). Collecchio porta più giocatrici in base, ma a fare la differenza è un singolo swing, quello di Yuruby Alicart, che con un fuoricampo nel sesto inning regala a Caronno la vittoria per 1-0.

In gara 2 la rivincita di Collecchio non si fa attendere e, nonostante l’iniziale svantaggio per il secondo fuoricampo di giornata di Alicart, la partita si decide di fatto nel secondo attacco emiliano, quando le padrone di casa segnano sette punti grazie a imprecisioni avversarie e sei battute valide contro Durot e Agrò. Forte di un così largo vantaggio, che si estende sino al 9-1 dopo quattro riprese, Jensen Main controlla le mazze avversarie concedendo due sole valide e Collecchio conquista la vittoria per mercy rule dopo cinque inning. Da segnalare nel box di battuta le prestazioni di Hannah Marsteller (2-2, 2 RBI), Martina Ghergolet (2-2, 2 RBI) e i multi-hit game di Main e Albertin.

Inox Team Saronno – Macerata

La prima partita è un turbinio di emozioni e cambi di leadership. Macerata è la prima a prendere il controllo andando sul 3-1 dopo due riprese con il singolo di Giudice e alcune imprecisioni difensive che portano punti da ambedue le parti. Nelle successive riprese gli attacchi non vanno a segno, con Luana Luconi che tiene a zero le mazze di Saronno, mentre le nerazzurre effettuano una sostituzione in pedana inserendo Rusconi per Ghillani. Nel quinto inning gli attacchi tornano a battere colpi: una rimbalzante di Grifagno consente a Macerata di allungare, ma lo strappo lo dà Saronno segnando quattro punti e prendendo il comando delle operazioni: Marrone (walk a basi piene), Rotondo (doppio) e Armirotto (singolo) le autrici degli RBI. Il vantaggio dura però poco, perché immediatamente dopo Macerata trova il pareggio con il fuoricampo di Giudice, ex di giornata, a cui seguono il singolo di Dias e la rimbalzante di Grifagno per il nuovo vantaggio marchigiano. Nell’ultimo attacco Lozada dà speranze a Saronno battendo un fuoricampo, ma è ormai troppo tardi: Macerata si impone con il punteggio di 7-6.

Saronno si rifà nella seconda partita, con la lanciatrice australiana Kandra Lamb che torna alla vittoria con l’ennesima prestazione maiuscola della sua stagione (6 shutout inning con 14 K). Il match resta inizialmente bloccato sullo 0-0, grazie all’ottima prestazione sull’altra pedana di Regan Dias, ma nel quarto inning con due basi su ball e due errori della difesa marchigiana Saronno sblocca il punteggio portandosi sul 2-0. Acquisito il vantaggio le lombarde allungano un attacco più tardi con il punto segnato da Cianfriglia su palla mancata dal ricevitore, per poi dilagare nella sesta frazione quando, con le basi cariche, Rotondo dapprima conquista una base su ball, apparecchiando la tavola per Lozada (doppio) e Blesa (singolo), le quali portano a casa altri tre punti per chiudere l’incontro sul 7-0 con un inning d’anticipo.