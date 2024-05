Softball

SARONNO – Comincia il girone di ritorno in Serie A1 Softball. Avanti senza sosta sino alla quinta giornata, quando il campionato si interromperà per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali.

Il sabato sui diamanti di softball si apre con lo scontro a Castelfranco Veneto tra le Thunders (4-12) e la capolista MKF Bollate (15-1), due squadre con obiettivi ben diversi ma stati di forma simili: se Bollate ha vissuto un girone d’andata straordinario, lo stesso non si può dire per le venete che però hanno collezionato tre vittorie nelle ultime quattro gare giocate, compreso il fondamentale doppio successo al “Quadrifoglio” di Parma. All’andata le Thunders tennero in equilibrio gara 1 fino a un triplo di Franzoni decisivo nel 4-1 finale, mentre non ci fu storia in una gara 2 in cui, con diciotto punti segnati, l’attacco di Bollate diede il primo squillo al campionato.

Girone d’andata senza dubbio negativo per il Pubbliservice Old Parma (1-15), che, da fanalino di coda, si trova ad affrontare le campionesse d’Italia dell’Italposa Forlì (10-6), anch’esse uscite da una prima metà di campionato con qualche inciampo. La sfida d’andata fu un assolo delle romagnole, che concessero solamente due valide al lineup di Old Parma, mentre Noemi Giacometti batté due dei suoi quattro fuoricampo stagionali. Il pronostico è dalla parte di Forlì, nonostante abbia perso tre delle ultime gare-1 disputate, una circostanza nella quale le parmigiane cercano ancora la loro prima imposizione stagionale.

Lo scontro che coinvolge lotta salvezza e lotta playoff, esattamente come quello tra Old Parma e Forlì, è anche quello tra Bertazzoni Collecchio (3-11) e Rheavendors Caronno (10-6). L’andata, la cui gara 2 venne recuperata successivamente causa pioggia, vide Caronno spuntarla sempre di misura, un leit-motiv che ha accompagnato a lungo la stagione di Collecchio, che per quattro volte è uscita sconfitta negli one-run game. Con ancora una serie contro Saronno da recuperare, le emiliane cercheranno di far valere i numeri che non sembrano rispecchiare a pieno la posizione in classifica. Impegno dunque da non sottovalutare per Caronno, che lontano da casa vanta un record fortemente negativo (1-5) e nell’ultimo turno contro Bollate non è riuscita ad andare a segno.

Chiude il programma l’Inox Team Saronno (11-3) che ospita Macerata (6-10), formazione che in questo momento appare in una terra di mezzo: a quattro partite dal treno playoff e con cinque partite di vantaggio su Old Parma, nono in classifica. Saronno, che tra riposo e rinvio per maltempo ha disputato due sole partite nelle ultime tre settimane, ha disputato un girone d’andata maiuscolo, prendendosi la palma di miglior difesa del campionato (solo 7 errori commessi) e non soffrendo gli addii di quest’inverno né il grave infortunio accorso a Saviola, uno dei rinforzi giunti dal mercato, che sarà fuori per il resto della stagione. Il duello tra queste due squadre (all’andata fu doppietta per Saronno) sarà anche l’occasione di vedere contrapposte le due migliori giocatrici al loro primo anno in Italia: Kandra Lamb da una parte, Regan Dias dall’altra.

Turno di riposo per la Mia Office Blue Girls Pianoro (10-6), spettatrice interessata in particolar modo degli scontri di Forlì e Caronno.

Programma

Sabato 18 maggio

Ore 14.30 (+30′ dopo il termine di gara 1) Thunders – MKF Bollate

Ore 16.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Pubbliservice Old Parma – Italposa Forlì

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Bertazzoni Collecchio – Rheavendors Caronno

Ore 18.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Inox Team Saronno – Macerata

Riposa: Mia Office Blue Girls Pianoro

CLASSIFICA

MKF Bollate (15 vittorie – 1 sconfitta, .938); Inox Team Saronno (11-3, .786); Rheavendors Caronno, Italposa Forlì, Mia Office Blue Girls Pianoro (10-6, .625); Macerata (6-10, .375); Thunders (4-12, .250); Bertazzoni Collecchio (3-11, .214); Pubbliservice Old Parma (1-15, .063)