CARONNO PERTUSELLA – Giro di vite contro gli sporcaccioni a Caronno Pertusella, quelli che lasciano i sacchetti pieni di rifiuti indifferenziati nelle vie cittadine. Comune e polizia locale hanno installato alcune fototrappole ed i risultati stanno arrivando. Sulle scrivanie del comando della vigilanza urbana adesso ci sono le nitide immagini riprese in via Monsignor Banfi, in via Adua ed in via Dante, che mostrano persone uscire dal proprio cortile e lasciare la spazzatura in strada.

In questi giorni sono in arrivo diverse multe, da 130 euro l’una. Probabilmente si è soltanto all’inizio, i controlli con queste telecamere “invisibili” proseguiranno infatti anche nelle prossime settimane.

(foto: rifiuti abbandonati nel parcheggio del cimitero di Caronno Pertusella. E’ successo di recente)

