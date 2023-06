x x

SARONNO – Dal 7 al 15 giugno scopri tutti i film in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi e dal 11 al 15 non perderti il Cinema in Festa – tutti i film a soli 3,5€!

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Dal 7 giugno i Transformers tornano all’azione con le spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo.

TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO di Steven Caple Jr.

Mercoledì 7 – Giovedì 8 – Venerdì 9 ore 21.00

Sabato 10 – Domenica 11 ore 15.00 – 17.45 – 21.00

Lunedì 12 – Martedì 13 – Mercoledì 14 ore 17.30 – 21.00

Dal 15 giugno arriva in sala THE FLASH di Andy Muschietti. La Terra è in crisi e Flash fa un salto temporale per tornare a combattere ancora una volta contro il male.

Da Giovedì 15 ore 17.30 – 21.00

——————————–

CINEFORUM – ultimo appuntamento della rassegna con una commedia sentimentale arguta e amara – UNA RELAZIONE PASSEGGERA di Emmanuel Mouret

Mercoledì 7 giugno ore 15.30 – 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

al Giovedì 8 giugno ore 15.30 al Nuovo Cinema Prealpi

Attenzione lo spettacolo serale di giovedì 8 giugno è stato annullato!

—————-

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – prosegue a grande richiesta il film numero uno in Italia!

LA SIRENETTA di Rob Marshall, l’attesissimo LIVE-ACTION firmato Disney. Pronti a tuffarvi in fondo al mar? Prevendita aperta!

Mercoledì 7 – Giovedì 8 ore 17.30

Venerdì 9 ore 15.00

Sabato 10 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 12 ore 15.00 – 21.00

Martedì 13 ore 16.30

Mercoledì 14 ore 17.30

Ultimo appuntamento della stagione con L’OPERA AL CINEMA: si chiude con IL TROVATORE in diretta da Royal Opera House. Una serata memorabile in cui immergersi in un universo ispirato ai quadri di Hieronymus Bosch. Prevendita aperta a tariffa ridotta.

Martedì 13 giugno ore 20.15 con incontro di introduzione all’opera dalle ore 19.15

In occasione del Cinema in Festa tutti i film a soli 3,50€ da domenica 11 a giovedì 15 giugno! Ecco gli altri titoli da non perdere:

WHITNEY, una voce diventa leggenda il film sull’icona della musica, Whitney Houston. Naomi Ackie interpreta l’artista nel biopic musicale che racconta l’incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre.

Lunedì 12 giugno ore 17.30

THE BOOGEYMAN di Rob Savage. Racconta la storia della liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer, entrambe rimaste sconvolte dalla recente perdita della madre.

Mercoledì 14 giugno ore 21.00

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE di Dan Kwan, Daniel Scheinert. Vincitore di 7 Premi Oscar tra cui miglior film, miglior regia e miglior attrice.

Giovedì 15 giugno ore 21.00

——————————–

