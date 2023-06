x x

ORIGGIO – Pesce marcio sparpagliato nella campagna nella zona vicina al confine con Lainate: la segnalazione con tanto di foto (ne pubblichiamo un particolare) viene dai social. C’è chi assicura che non è la prima volta, ed è preoccupato che andando a passeggio col proprio cane, l’animale finisca per nutrirsi di questi rifiuti organici, magari per poi sentirsi male considerando che di fatto si tratta di veri e propri rifiuti.

Ora ci sarà una segnalazione alla polizia locale, perchè vengono effettuati controlli, con la speranza di trovare infine chi smaltisce i rifiuti senza seguire le regole, lasciando l’immondizia nel verde. Facile attendersi dunque specifici controlli da parte della vigilanza urbana origgese.

