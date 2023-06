Ceriano Laghetto, scontro auto moto: centauro contuso

CERIANO LAGHETTO – Se l’è cavata con alcune contusioni ma non è stato necessario il trasporto in ospedale per il motociclista caduto a terra dopo lo scontro con una automobile, questa mattina alle 9.30 in via Laghetto a Ceriano Laghetto.

Sul posto c’è stato ‘intervento dell’ambulanza della Croce viola e di una pattuglia della polizia locale cerianese, gli agenti si sono occupati di deviare il traffico ed hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro mentre il personale dell’autolettiga ha prestato le prime cure al ferito, che ha comunque riportato solo contusioni superficiali. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

08062023