VEDANO OLONA – Nell’ambito della rassegna “Di terra e di cielo 2024 – Cinema, ambiente, natura ed esplorazione”, appuntamento a Vedano Olona giovedì 23 maggio con la proiezione del film “Bigger than us – Un mondo insieme” di Flore Vassel.

L’evento è in programma alla sala consiliare di Villa Aliverti alle 21 con ingresso gratuito ed è sostenuto da Lati insieme all’Amministrazione civica di Vedano Olona.

La rassegna che è in cartellone dal 9 maggio al 7 giugno e prevede diversi appuntamenti, si tratta sia di film che di spettacoli, con eventi tra Varese e località della zona. In questo caso, dunque, propone al pubblico di Vedano questo documentario (Francia, 2021, 95′) che mostra il coraggio dei giovani in tema di ambiente.

