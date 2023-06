Calcio Eccellenza, Lunare nuovo direttore delle giovanili del Fbc Saronno

x x

SARONNO – Ufficializzato il nuovo direttore sportivo di Juniores U19 e tutto il settore giovanile agonistico del Fbc Saronno, società neopromossa in Eccellenza. Ad occuparsi del vivaio sarà nella prossima stagione l’esperto Giacomo Lunare, proveniente da Casatese.

“Con la sua esperienza rafforzerà lo staff del settore giovanile, progetto in cui il Fbc Saronno 1910 crede fortemente per le stagioni a venire” si legge in una nota del club saronnese, dunque già impegnato a programmare la prossima annata sportiva.

Per il Fbc Saronno quella appena conclusasi è stata una stagione straordinariamente positiva, non solo per il passaggio della prima squadra in Eccellenza ma anche per la recente vittoria della formazione juniores di Fascia B nei olayoff, dunque con promozione in Fascia A la prossima annata; e con la vittoria degli Allievi che passano nei regionali.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

09062023