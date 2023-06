x x

SARONNO – Un aiuto concreto alle famiglie rimaste sfollate nell’alluvione che ha colpito l”Emilia Romagna nelle scorse settimane: questo vuole essere il concetto che il Coro Alpe ha organizzato, dal titolo “Romagna nostra”.

In particolare, il concerto si configura come a favore di Lugo di Romagna, per l’acquisto di asciugatori industriali.

Il concerto si terrà il prossimo venerdì 9 giugno alle 21 nel cinema teatro Prealpi, con offerta libera e consapevole.

(foto archivio: un precedente evento del coro Alpe)

