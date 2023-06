x x

SARONNO – Sono tanti i saronnesi che in queste ore stanno condividendo i propri ricordi a caldo per la scomparsa del 3 volte presidente del consiglio e dell’imprenditore Silvio Berlusconi.

I primi ad arrivare sono stati quelli del membro del comitato provinciale Varese Giuseppe Anselmo, del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli e di Luciano Silighini che ha organizzato la mostra dedicata a Berlusconi a Saronno.

QUI IL LEGAME TRA SARONNO E BERLUSCONI

QUI LA MOSTRA SULL’INFANZIA DI BERLUSCONI A SARONNO

Maria Assunta Miglino, commissario Fi di Saronno

Con Berlusconi finisce un pezzo di storia italiana. Se ne va l’uomo che più di tutti ha segnato il panorama imprenditoriale e politico italiano negli ultimi 40 anni. Berlusconi è l’unico politico che, nella storia recente, ha dato il suo nome a un’epoca: l’età berlusconiana.

È stato amato e odiato ma tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Ha lottato come un leone contro i detrattori e contro la malattia mostrando coraggio e determinazione.

Alla famiglia va il cordoglio e la vicinanza.

Gianpietro Guaglianone, capogruppo FdI Saronno

Le più sentite condoglianze a Forza Italia e all’intero paese per la scomparsa del presidente Berlusconi. Uomo a tutto tondo che tanto ha fatto nello sport, nell’imprenditoria e nella politica. Creatore del centrodestra, dove Fratelli d’Italia si colloca saldamente. Veniamo da visoni e storie politiche differenti ma complementari per il buon governo del Paese e delle varie amministrazioni. Personalmente il ricordo principale è sportivo, da tifoso milanista ho potuto vivere fin da piccolo la cavalcata verso gli innumerevoli successi targati Berlusconi in quella che l’epopea della sua gestione.

Maria Chiara Gadda, deputata e coordinatrice regionale lombarda di Italia Viva

“Silvio Berlusconi è stato un protagonista indiscusso della storia politica ed imprenditoriale del nostro Paese. Un leader carismatico, che ha avuto il coraggio di prendere le sue posizioni a viso aperto e per questo ha suscitato emozioni e valutazioni contrastanti, ma mai indifferenza. Non è scontato rimanere in primo piano per decenni nello scenario politico determinandone i passaggi. Berlusconi ha avuto dalla sua l’innato intuito e anche l’affetto popolare, dei militanti e dei cittadini che hanno creduto al progetto politico di Forza Italia da lui fondato. Ha dimostrato una tempra molto forte anche nella malattia, ed esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia, ai dirigenti e ai militanti di Forza Italia”

