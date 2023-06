x x

CARONNO PERTUSELLA – U&T for sport srl ha siglato un accordo per l’acquisto della maggioranza della Sc Caronnese società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, da Costanza Reina. La società guidata dall’imprenditore Egidio Maria Terenziani acquisterà inizialmente una quota di maggioranza per poi valutare l’eventuale acquisizione di tutto il capitale sociale.

Dice Egidio Terenziani: “Siamo orgogliosi di portare avanti il percorso di sviluppo e crescita della Caronnese che negli ultimi anni ha avviato la realizzazione dell’ampliamento del centro sportivo. Riteniamo di poter essere i partner ideali per supportare il settore giovanile e tutti i progetti già intrapresi e da intraprendere per la Caronnese e facciamo nostre le parole del presidente Umberto Gambaro per cui la nostra società continuerà ad essere un importante punto di riferimento per la Lombardia e non solo, anche a livello interregionale, sia come prima squadra che di settore giovanile”.

L’operazione ha l’obiettivo di supportare la Caronnese nel proprio percorso di crescita a livello regionale e nazionale in continuità con quanto già fatto dalla società negli ultimi anni. U&T ha un forte commitment alla conclusione dell’operazione e vorrebbe avviare sin da subito, sempre in condivisione con le persone già presenti in Società, un progetto basato sui seguenti punti cardine:

– la sostenibilità: via ad un progetto basato sul settore giovanile, con la volontà di intraprendere anche l’avventura nel calcio femminile e creare presso il centro sportivo di corso della Vittoria un punto di aggregazione giovanile per tutto il comune e i paesi vicini, con l’ampliamento della struttura ricreativa e ristoro a beneficio della prima squadra, di tutti i ragazzi del settore giovanile e per eventi sempre organizzati dalla Società (nel rispetto della convenzione comunale relativa allo stadio) ma co-gestiti anche con terzi

– la competitività: dopo un anno negativo c’è la volontà di tornare quanto prima in serie D con un progetto ambizioso che unisca il bel gioco ai risultati. La volontà è di provare a costruire una rosa che giochi un calcio piacevole e vincente con un budget di primo piano per la prima squadra sempre per continuare a rendere la Società e il suo settore giovanile attrattivi per la comunità locale

– Il centro sportivo: approcciare e sviluppare, sempre in collaborazione con l’amministrazione pubblica, il progetto già in essere in modo da mettere le basi per la realizzazione dell’ampliamento del centro sportivo.

“Il motto della nuova stagione deve essere sostenibilità e condivisione, intendendosi per il primo (i) un progetto inclusivo che rispetti le regole sempre più imposte dalla società civile in tema di Esg e per il secondo (ii) la salvaguardia delle figure valide già presenti alla Caronnese in modo da dare continuità e magari con il supporto dei nuovi arrivati rinvigorire i giusti stimoli per una stagione da protagonisti” dicono dal club.

La Caronnese, fondata nel 1927, è la più antica società sportiva del comune di Caronno Pertusella e una tra le più gloriose squadre di calcio lombarde.

