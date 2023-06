x x

SARONNO – “Il tema della velocità a cui sfrecciano le auto nelle strade cittadine accomuna diverse zone di Saronno. Le soluzioni sono il limite ridotto a trenta all’ora o le intersezioni rialzate. Con l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Pozzoli stiamo lavorando a questa soluzione in diversi punti della città appena avremo fondi a disposizione penseremo ad una soluzione anche cui come avvenuto in via Miola, via Piave o in via Roma“.

E’ la risposta dell’assessore alla Mobilità Franco Casali che giovedì sera all’incontro “Partecipiamo” ha risposto ai cittadini del Matteotti che si sono presentati con una raccolta firme datata 30 maggio per il posizionamento di un dosso in via Sampietro.

Oltre 50 le firme raccolta e portate “in originale” e con alcune copie durante l’a seduta l’incontro pubblico da alcuni residenti di via Sampietro: “La nostra via è come una pista da corsa – si legge nella petizione – le auto sfrecciano a velocità elevatissima. L’arteria è frequentata dai bimbi della scuola materna, elementare, dai ragazzi del campo sportivo e dai numerosi abitanti dei vari condomini”.

La richiesta, rivolta al sindaco Augusto Airoldi, è semplice ed era già stata presentata in passato: “Le chiediamo se possibile di inserire dei dissuasori di velocità in prossimità dei passaggi pedonali o dove ritenete opportuno”. Nel corso della serata è stato ricordato come, nell’ambito della riqualificazione del centro sportivo di via Sampietro, sarà rinnovata e messa in sicurezza anche l’area davanti alla struttura proprio per garantire la sicurezza di utenti e passanti.

