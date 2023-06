x x

LIMBIATE – “Qualche giorno fa avevamo denunciato i vandalismi perpetrati nei confronti di un paio di pulmini disabili, ad opera di ignoti. Poco fa è successo di nuovo A farne le spese un altro pulmino , al quale un gruppo di ragazzini ha distrutto un finestrino con un casco per rubare un estintore”. A riferire dell’accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì sono i responsabili dell’associazione.

I militi presenti, sentito dei rumori, sono subito accorsi nel piazzale adibito a parcheggio, non riuscendo però a bloccare i teppisti, che sono scappati. Speriamo almeno che dalle riprese delle telecamere si possa risalire agli idioti che non hanno di meglio da fare che distruggere e arrecare danni e confidiamo nel lavoro investigativo delle forze dell’ordine, a cui è stata presentata già una denuncia. Come la scorsa volta, oltre al danno materiale anche il disagio che si arreca ai fruitori del servizio che questi pulmini svolgono, cioè il trasporto per terapie e visite, di soggetti fragili, anziani o diversamente abili”.

