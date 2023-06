x x

SARONNO – La capoclassifica completa la doppietta nella sfida contro il Taurus Donati Gome Old Parma, nel recupero di mercoledì pomeriggio e sera per l’ottava giornata di andata. Nella seconda partita la lanciatrice australiana non concede valide alle gialloblù. Alice Nicolini e Chiara Rusconi firmano la vittoria della Inox Team Saronno nella prima delle due partite di recupero dell’ottava giornata di andata della regular season di Serie A1. La formazione varesina vince 7-1, aprendo un con primo punto segnato nella prima ripresa, grazie a tre singoli di Fabrizia Marrone, Milagros Lozada e Giulia Longhi. Cinque le valide battute al quarto inning (4 singoli e un triplo di Milagros Lozada) per aumentare il vantaggio, che ha continuato a incrementare anche nel quinto e sesto attacco, anche grazie a un errore della difesa parmigiana; la cui unica segnatura arriva al sesto con un triplo di Giorgia Zenari e un singolo interno di Sara De Luca.

In gara due è Stephanie Trzcinski la assoluta protagonista. Abbandonata subito l’idea di poter portare a termine una perfect-game, a causa di un colpito al primo inning, completa comunque una partita splendida, organizzando una tattica di lancio che non consente ad alcuna giocatrice di Parma di arriva in base su valida e festeggia una complete-game no-hit shut-out che solidifica ancora di più la supremazia della squadra varesina in questo campionato. La vittoria, oltre alla eccellente prestazione in pedana della australiana (9 K, una BB e un colpito), è frutto delle valide di Fabrizia Marrone, Milagros Lozada e Noa Armirotto al primo inning, quando arrivano 2 punti; base ball e singolo di Lozada, al terzo (1 punto); triplo ancora di Lozada (che chiude la giornata con 5 su 7, 5 RBI e 2 punti segnati), al quinto. Finale 5-0.

(foto: Stephanie Trzcinski, autrice della no-hit per Saronno. Credit: Laura Massarenti)

14062023