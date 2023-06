Da Tunisi a Monza: trasferimento internazionale di un paziente a cura della Croce d’argento

x x

LIMBIATE – Trasferimento “internazionale” per la Croce d’argento, che opera a Limbiate e Saronno con le proprie ambulanze e furgoni per il trasporto di malati o disabili. Qualche giorno fa uno dei mezzi e degli equipaggi specializzati della Croce è andato all’aeroporto di Malpensa per occuparsi del trasferimento di un paziente in arrivo da Tunisi, capitale della Tunisia, e che doveva essere portato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Tutto si è svolto senza problemi, il paziente ha presto raggiunto il nosocomio brianzolo. Si tratta di uno dei tanti servizi di assistenza che vengono svolti dal personale della Croce d’argento, su richiesta di privati, strutture sanitarie o in coordinamento con Areu, il servizio regionale per le emergenze mediche.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il mezzo della Croce d’argento all’aeroporto internazionale di Malpensa)

15062023