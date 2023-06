x x

SARONNO – Incidente stradale oggi alle 12.50 lungo l’autostrada A8 nei pressi dello svincolo con la A9 all’altezza di Origgio. Quattro persone hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di un uomo di 38 anni ed uno di 70 anni; e di una donna di 51 anni ed una di 65 anni. Sono stati soccorsi dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno, nessuno è apparso in condizioni preoccupanti, nessuno ha avuto bisogno di essere trasporto in ospedale. E’ successo in direzione Milano, sul posto per i rilievi del sinistro anche la polizia stradale.

A Cogliate oggi all’1.20 per una caduta dalla bicicletta è stato soccorso un ragazzo ei 18 anni, dall’ambulanza della Croce rossa di Misinto. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

14062023