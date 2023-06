x x

SARONNO – Arrivato a metà stagione dall’Esperia Lomazzo, dove già stava facendo benissimo, Mirko Drago ha quindi proseguito la sua ottima annata nel Fbc Saronno con il quale ha vinto il campionato di Promozione, anche grazie ai suoi gol. Ora Drago ha deciso di ripartire dalla categoria superiore, sposando l’ambizioso progetto del San Paolo Cantù.

Il San Paolo è una delle “nobili decadute” del calcio locale, il ricordo dei tifosi saronnesi va alle infuocate sfide di qualche anno fa in Eccellenza. I canturini sono scesi in Prima categoria ma nel campionato 2023-2024 vogliono essere protagonisti e tentare la scalata alla Promozione, e per farlo hanno innanzitutto preso il bomber Drago, classe 1994, che a Saronno ha segnato in pochi mesi 10 gol pesantissimi.

Al Cantù dovrebbe andare anche il dimissionario direttore sportivo dell’Esperia Lomazzo, e cioè Stefano D’Ulivo.

(foto Andrea Elli: l’attaccante Mirko Drago con la maglia del Fbc Saronno)

