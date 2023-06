x x

SARONNO – La stagione outdoor dell’atletica leggera entra nel vivo e la OSA Saronno è subito protagonista. È un risultato di grandissimo rilievo, infatti, la vittoria della Finale A Bronzo dei Campionati di Società Assoluti, in una due giorni che si è svolta a Pietrasanta (LU), dove i nostri ragazzi si sono misurati con altre 10 società risultando alla fine i migliori con 147 punti, a ben 12 punti dalla seconda.

OSA Saronno si era presentata con il miglior punteggio d’ingresso alla finale, ma tale risultato doveva poi essere confermato in campo. E dal campo i riscontri non sono mancati.

Molti punti sono arrivati dalla velocità, settore nel quale la società è da tempo in forte crescita. 11 quelli ottenuti da Emanuele Trento, vincitore dei 100 m con 10.55. Stesso punteggio anche per Edoardo Luraschi, che ha vinto i 200 m con 21.64. I due, con Riccardo Sala e Mattia Antonietti, hanno vinto anche la 4×100 con uno strepitoso tempo di 40.72, a soli 16 centesimi dal record italiano Promesse per club! Ottimo anche il secondo posto di Alessandro Carugati nei 400 m, con 48.55, mentre Lorenzo Perini ha confermato l’ottimo esordio stagionale vincendo i 110 h con 14.13.

Tanti punti anche dai salti. Alessandro Di Gregorio, all’esordio in squadra dopo un anno negli States, ha collezionato due terzi posti: il primo nel salto in alto, con 2,07, e il secondo nel triplo, con 14,74, che ritocca di 1 centimetro il record di società che resisteva dal 1982. 10 i punti ottenuti da Emanuele Trento nel salto in lungo, con un 7,24 da secondo posto, mentre Alessandro Arrius ha ottenuto un buon quarto nel salto con l’asta con 4,30. Due vittorie invece nei lanci, dove nel martello si è affermato Filippo Migliano, con 53,56, mentre Lorenzo Bruschi ha letteralmente surclassato gli avversari con uno strepitoso 70,23: entrambi sono nuovi record di società.

La squadra della OSA Saronno è comunque composta da tanti giovani con ancora grandi margini di miglioramento, tra cui segnaliamo i 9:38.86 nei 3000 siepi di Lorenzo Ferraro, atleta del 2004, che gli sono valsi il sesto posto ma soprattutto anche in questo caso il nuovo record di società, con il precedente datato 1986. Tanti altri gli atleti in gara che, seppur con prestazioni meno rilevanti, hanno contribuito a questo grande risultato complessivo.

«Una grande giornata per la Osa Saronno e l’atletica saronnese», ha dichiarato entusiasta il presidente Marco Balestrini dopo aver ritirato il premio. «Vincere la Finale B lo scorso settembre ci ha permesso di qualificarci a questa Finale Bronzo. Esserci affermati anche in questa circostanza dà la cifra dell’ottimo lavoro che stiamo svolgendo come società, staff e atleti, perché la OSA Saronno in relativamente poco tempo si sta ritagliando uno spazio importante a livello nazionale, avendo raggiunto già oggi punteggi superiori ad alcune società Oro, ovvero il gotha dell’atletica italiana al quale vogliamo ambire nell’ottica di miglioramento e competitività che è il fondamento dell’attività sportiva».