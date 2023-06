x x

SANT’ANGELO LODIGIANO – Per alcuni mesi, nella scorsa stagione, al timone del Fbc Saronno, l’imprenditore Francesco Gravina ora entra ufficialmente nel direttivo del Sant’Angelo, ambiziosa formazione di serie D del Lodigiano. Sarà lui il presidente del club.

Ecco il comunicato ufficiale della società.

A partire dal 1 luglio entrerà a far parte della società l’ imprenditore Francesco Paolo Gravina. L’ ingresso di Gravina nel club rossonero è atto a perseguire una crescita costante della società al fine di portare il Sant’Angelo ad una consistente stabilità sotto i profili organizzativo ed economico. L’ idea del nuovo progetto gestionale rossonero prevede la possibile nomina di Gravina stesso come presidente con ridefinizione dei ruoli degli altri soci del club. Le nuove cariche dell’ organigramma societario verranno concordate ed ufficializzate in seguito al primo C.d.A. della nuova stagione che si svolgerà dopo l’inserimento di Gravina stesso all’ interno della società.

(foto: la presentazione di Gravina a Sant’Angelo)

