Sicurezza nei boschi, a Tradate vertice col sindaco di Venegono

VENEGONO SUPERIORE / TRADATE – Il sindaco di Venegono Superiore, Fabiano Lorenzin, e il vicesindaco Antonio Bison hanno partecipato alla riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia tenutasi lo scorso fine settimana al Comune a Tradate alla presenza dei prefetti e dei questori di Como e Varese, dei comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché dei sindaci dei Comuni componenti il Parco Pineta e del presidente del Parco stesso. “E’ stata un’importante occasione per fare il bilancio degli interventi, finora attuati, e finalizzati al contrasto delle attività di spaccio di stupefacenti all’interno del Parco – rilevano dall’Amministrazione venegonese . Tutti i presenti hanno voluto ringraziare in modo particolare i militari dello squadrone carabinieri “Cacciatori di Calabria” per la preziosa attività che stanno svolgendo sul nostro territorio, e ai quali Lorenzin e Bison hanno personalmente manifestato la loro stima e quella dei nostri concittadini, ed esteso un invito a cena nella nostra Casa Alpina”.

L’occasione è stata anche utile per confrontarsi con i sindaci Cristiano Citterio e Mattia Premazzi, rispettivamente Vedano Olona e Venegono Inferiore, oltre che con il presidente del Parco Pineta, quest’ultimo ha dato la propria disponibilità ad un incontro a breve per parlare delle iniziative culturali e sportive che noi vogliamo realizzare per riportare i cittadini nel Parco. In conclusione è stato fissato un incontro di lavoro con il sindaco Premazzi che avrà in agenda la rete di telecomunicazione di Pianbosco e più in generale una maggiore collaborazione tra i due Comuni.

“Peccato solo che Venegono Superiore sia l’unico Comune a non partecipare al Palio del Seprio… ma ciò non è dipeso dalla nostra volontà” dicono i responsabili comunali venegonesi.

(foto: alcuni monenti dell’incontro)

19062023