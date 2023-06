x x

SARONNO – Si è rinnovato il tradizionale appuntamento del Rotary club Saronno con la consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli degli istituti superiori cittadini.

“Da quest’anno – spiega la presidente Guenda Lazzaroni – abbiamo deciso di intitolare le borse in memoria di Alberto Aceti. Socio Rotary e membro attivissimo della comunità saronnese è mancato lo scorso novembre. Alberto Aceti era attivissimo nel Rotary e particolarmente dedito alle iniziative a favore dei giovani. Le borse di studio sono sempre state un progetto in cui credeva molto, credendo molto nei giovani. Per questo abbiamo deciso questa dedica”.

E continua: “Un ringraziamento lo rivolgiamo alla disponibilità di Gabriele Zeppa, responsabile della sede di Saronno di Confindustria Varese che supporta l’iniziativa del Rotary Club Saronno da diversi anni. La cerimonia di consegna dei premi si è svolta nella sede di Saronno di Confindustria alla presenza dei giovani, delle loro famiglie e dei professori e dirigenti scolastici”.

Ad essere premiati sono stati Sofia Rodigari (quarta liceo scienze umane Orsoline), Giorgia Brigada (5BL indirizzo Esabac liceo Legnani), Beatrice Spina (1CS liceo Gb Grassi), Lorenzo Tavecchia (1M itis Riva), Marta Guaglianone (4 alberghiero Collegio Castelli), Federico Sarno (4A liceo delle scienze applicata indirizzo biomedico), Hasna Guennani (5 tecnico dei servizi sociali Ipsia), Elena Volontè (5AAF Itc Zappa) e Fabio Meriggi (istituto Padre Monti).

