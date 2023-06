x x

CESATE – L’elisoccorso, i vigili del fuoco, l’auto infermieristica e l’ambulanza del Sos di Uboldo. Sono i mezzi di soccorso mobilitati oggi mercoledì 21 giugno per l’incidente ferroviario avvenuto nei pressi della stazione di Cesate.

Sono in corso gli accertamenti del caso ma una prima ricostruzione parla di una donna che ha perso la vita investita dal treno 2156 partito da Como Lago alle 15 e 46 e atteso a Milano Cadorno alle 16 e 48. Erano da poco passate le 16,30 quando, sempre secondo alcuni testimoni, la donna che si trovava in compagnia di alcuni familiari è caduta sul terzo binario ed è stata colpita dal treno.

Come detto la mobilitazione è stata rapida e i soccorritori si sono occupati non sono della donna ma anche dei familiari decisamente provati. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’accaduto. Utili saranno le immagini della videosorveglianza dello scalo ferroviario.

Pesante le ripercussioni sulla circolazione con cancellazioni e ritardi soprattutto sulla tratta Milano-Saronno dove la circolazione è stata ovviamente bloccata intorno a Cesate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione