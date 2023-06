x x

SARONNO – “Semplicemente grazie”: è lo slogan del manifesto con una maxi foto di Silvio Berlusconi che negli ultimi giorni i saronnesi possono vedere in giro per la città di Saronno.

I manifesti si trovano in via San Giuseppe ma anche in via Varese dalla ztl a via Roma. Un omaggio voluto dalla sezione cittadina di Forza Italia per ricordare il fondatore scomparso lo scorso 12 luglio e il suo legame con Saronno.

“La sezione cittadina di Saronno – spiegano gli attivisti saronnesi presenti anche in piazza Duomo per i funerali – rende onore al presidente Berlusconi che tanto era legato alla nostra città. La commozione che ha travolto quanti hanno potuto conoscerlo e apprezzarlo ci ha reso orgogliosi di appartenere a Forza Italia, oggi come trenta anni fa. In riconoscenza, la sezione cittadina di FI, ha deciso di salutare così il Presidente Berlusconi“.

Il legame tra Saronno e Berlusconi deriva dalla nascita del padre Luigi nella città degli amaretti e dall’infanzia trascorsa da Silvio che con la famiglia ha vissuto nella zona di via Volta. Non a caso alle origini saronnesi di Berlusconi è stata centrata una visita a Saronno del presidente ed anche una mostra.

