SARONNO – Oggi pomeriggio il sindaco Augusto Airoldi con due agenti della polizia locale ha partecipato alla festa di compleanno della saronnese Lucia che circondata dall’affetto dei suoi cari ha festeggiato 100 anni con l’amica Giovanna Rossi.

“Lucia è nata a San Felice Sul Panaro in provincia di Modena cento anni fa. I fratelli erano quattro e le altre sorelle tre – racconta il figlio – A tredici anni ha deciso di andare a lavorare nel vercellese (cosa ripetuta parecchie volte anche negli anni successivi) sia per plantare sia per mondare Il riso. Il viaggio a quel tempo era lungo e si arrivava sul posto con ‘tradotte’ di indescrivibile scomodità insieme con altre donna. Andava bene tutto sia perché gli anni erano quelli del divertimento sia perché a casa c’era poco da mangiare; la mondina per un periodo di quaranta giorni portava a casa un bel sacco di riso e un po’ di soldi che dava ai genitori. Ci si comprava la bici o qualche vestito e un bel paio di scarpe alla moda. Pol ha fatto la barista nel ‘locale’ di mio nonno Pietro. Mi racconta di quanti balli ha fatto anche nella trattoria bar del nonno perché arrivava ‘Casadel’ (non sempre lui ma la definizione del musicista era quella) poi si è fidanzata e sposata. La magliaia era diventata la sua professione con la macchina ‘Dubled’ (la ricordo ancora) per preparare ‘pezzi’ (maniche davanti, dietro) da portare a Carpi dove c’era il centro di raccolta e di preparazione delle maglie/maglioni da spedire in tutto il mondo. A Carpi da casa nostra (frazione molto agricola di Mirandola e di S. Felice) ci si andava con il motorino o in bici sia con-10 °C sia con 40 °C. Pol la vita ci ha portato tutti quanti in Lombardia; prima a Caronno Pertusella pol a Saronno. Mia zia Nina, molto credente, quando ha sentito che saremmo venuti qui ha replicato che saremmo arrivati in un luogo di chiesa’ molto fervente alla religione e con quasi tutti gli abitanti frequentatori della parrocchia; al contrario di quel che succedeva là”.

Il pomeriggio è stata un’occasione di festa con il sindaco che ha nome della città ha donato il libro con la storia di Saronno alla neo-centenaria.

