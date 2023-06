x x

SOLARO – Fondazione Bracco ha presentato giovedì 22 giugno i risultati del progetto Diventerò, programma multidisciplinare per la formazione delle nuove generazioni, avviato nel 2012. Nell’innovativo spazio Step Futur ability district, si è svolta l’annuale cerimonia dedicata quest’anno al tema “storie di futuro”: una riflessione con esperti, rappresentanti istituzionali e soprattutto i giovani e giovanissimi Diventerò per incontrare le professioni di domani. Nell’ambito dell’incontro, si è svolta la premiazione dei borsisti e dei vincitori 2022 – 2023.

Dall’avvio del progetto abbiamo premiato 2.887 ragazze e ragazzi, con un incremento del 50% rispetto ai premiati dell’anno scorso. Sono 84 le opportunità formative attivate nel tempo, tra percorsi educativi, borse di studio e premialità, a sostegno dell’università (38%), della ricerca (32%), della scuola (26%) e dell’imprenditorialità (4%).

Questo risultato è stato possibile grazie al prezioso lavoro con 114 partner, che contano università, musei, centri di ricerca, società mediche, amministrazioni comunali, uffici scolastici regionali, scuole, accademie e molti altri.

Quest’anno al programma multidisciplinare sono state affiancate alcune iniziative speciali, dedicate alle discipline Stem, che hanno raggiunto un numero notevole di studentesse e studenti. Ricordiamo in particolare l’iniziativa “100esperte vanno a scuola” (gennaio-aprile 2023), che ha coinvolto circa 22.000 studentesse e studenti e 900 docenti; l’installazione interattiva “Mind the Stem Gap – A Roblox Jukebox” in Triennale Milano (luglio – ottobre 2022), che ha interessato circa 1.000 giovani giocatori; il rinnovo strutturale dei laboratori Its Biotecnologie, che sosteniamo dal 2016 e che ha visto 628 studenti beneficiari.

L’appuntamento si è aperto con gli interventi di Diana Bracco, Presidente di Fondazione Bracco, che ha ripercorso nascita, obiettivi e visione del progettoDiventerò, e Maria Pia Abbracchio, proettrice vicaria dell’Università Statale di Milano e parte delle #100esperte, che ha sottolineato il valore dell’istruzione quale strumento essenziale per creare comunità, attivare uno spirito crtico, garantire libertà di espressione. Sono seguiti tre panel, moderati dalla pluricampionessa nonchè “Diventata” Danielle Madam, con le preziose e coinvolgenti testimonianze dei giovani Diventerò:

Orientare alle carriere Stem con gli interventi del prof. Fabio Mosca e di due studentesse vincitrici del 1° premio “Ora di scienza!”, con il video “Le piccole ricercatrici”e Giulia Venuti, allieva del corso di Meccatronica Medicale dell’Its Biotecnologie Piemonte

Tra studio, ricerca e buone pratiche con gli interventi di Alessandra Pallotta e Leonardo Vagni dell’Istituto Tecnico Albe Steiner di Milano, tra gli autori della mostra “Mind the Stem Gap – Together”, ispirata al manifesto omonimo di Fondazione Bracco, in dialogo con Teresa Scorza, presidente della statup sociale ZeroPerCento, vincitrice del premio “Welfare che impresa!” promosso da Fondazione Accenture con una rete di partner. Un contributo video di Marta Castelnovo, studentessa, vincitrice di una delle borse di studio territoriali Bracco Imaging in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Solaro e Limbiate, ora impegnata in un percorso di studi dedicato a Low carbon technologies and sustainable chemistry in Svezia ha concluso il panel.

Oltre i confini, nuove geografie dedcato ai percorsi formativi internazionali, con gli interventi di Federica Jin Zhou, vincitrice della borsa di studio Collegio del Mondo Unito, in dialogo con Aber Hariri, che ha vinto la borsa di studio “Diamo rifugio al talento” in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia.

L’appuntamento si è concluso con l’intervento di Gaela Bernini, Segretario Generale di Fondazione Bracco, che ha esposto i risultati del progetto Diventerò e introdotto l’intervento musicale delle due giovani arpiste Isabella Cambini e Laura Colombo, dell’Accademia Musicale Aamadeus, la cui formazione è stata sostenuta da Fondazione Bracco.