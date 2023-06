x x

UBOLDO – Dopo il grande successo dello scorso anno, l’Associazione culturale Per Uboldo ripropone il Vesparaduno.

“Per Uboldo in… Vespa” è l’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Uboldo ed è inserita all’interno dell’Uboldo Summer Fest, e che si svolgerà nella giornata di domenica 2 luglio all’interno del Parco Falcone e Borsellino di Uboldo a partire dalle 9.



Il programma prevede dalle 9 alle 11 l’accoglienza di tutti i “Vespisti”; dalle 11 alle 12 il corteo di Vespe per le vie del paese; dalle 12,00 alle 12,30 Aperi-Gadget; dalle 12,30 Street-Food, musica e mercatino di hobbistica. Al secondo Vesparaduno sono stati invitati diversi Vespa Club della provincia e non solo. Ma l’invito che l’associazione rivolge è a tutti gli uboldesi possessori di una vespa di partecipare all’iniziativa. La partecipazione è gratuita.

La mitica Vespa torna, quindi, protagonista a Uboldo. Ancora una volta, grazie all’Associazione culturale Per Uboldo, lo scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 1946, su progetto dell’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio animerà la domenica estiva del paese.

(Foto archivio: un raduno di vespe con il vespa club di Caronno)



“Dopo il successo ottenuto lo scorso anno quando è stato davvero bello ammirare tanti modelli di Vespa giunti dai “Vespa Club” di diverse realtà oltre che da privati cittadini, anche uboldesi, che per una domenica hanno mostrato il loro scooter ai tanti visitatori – dichiara la Presidente dell’Associazione Culturale Per Uboldo, Nunzia Venturi -, abbiamo voluto riproporre l’iniziativa. Ancora una volta vogliamo far trascorrere agli uboldesi una domenica spensierata e di divertimento dando risalto all’icona per eccellenza del design italiano: la Vespa. L’invito è a tutti gli uboldesi che abbiano una Vespa di tirarla fuori dal garage e mostrarla a tutti”.

“Ricordo – conclude la Presidente – che quest’anno l’iniziativa si inserisce all’interno dell’Uboldo Summer Fest, una tre giorni di ballo e divertimento organizzata assieme all’Associazione Balla Con Noi che intendo ringraziare. L’invito è quindi a tutti gli uboldesi di partecipare a questi tre giorni di festa e divertimento”.