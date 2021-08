LIMBIATE / CERIANO LAGHETTO – Anche quest’anno è rinnovato il bando per 11 borse di studio dedicate a studenti universitari del triennio e del biennio. Il bando, che si inserisce nel “Progetto Diventerò“, è promosso dalla Fondazione Bracco in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Limbiate, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate e Solaro.

Saranno stanziati 3.000 euro per ciascuna borsa di studio (per un totale di 8 borse dedicate agli studenti del triennio, per discipline umanistiche, 4 per discipline scientifiche), mentre ammonterà a 3.500 euro il valore della borsa di studio dedicata agli studenti del biennio (per un totale di 3, valide sia per il campo umanistico che quello scientifico).

Per quanto riguarda il “certificato universitario con elenco analitico degli esami superati e relative votazioni” (requisito del bando) è sufficiente l’autocertificazione che lo studente può reperire tramite i servizi online della propria università nella sua pagina personale (non è quindi necessario alcun certificato con marca da bollo).

(foto archivio: immagine di gruppo dei vincitori della borsa di studio promossa dalla Fondazione Bracco con le Amministrazioni locali nel 2019)

24082021