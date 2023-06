x x

SARONNO – Gara di due giorni all’associazione Asd Marere di Alfiano Natta, in provincia di Asti, che ha organizzato e ospitato una gara di tiro con l’arco a cavallo per le categorie passo, trotto e galoppo. Nella specialità più importante, il galoppo, hanno gareggiato 10 atleti di 4 diverse società: Cerveteri, in provincia di Roma, Saronno, e due piemontesi.

Due specialità ufficiali per il ranking Ihaa: Tower 90 e Raid 233. In aggiunta, e non conteggiato per la classifica finale, l’inedito e spettacolare tracciato Hunt, la caccia nel bosco.

Per La Francesina di Saronno hanno gareggiato 3 atleti: i Senior Silvia Fagioli e Alessandro de Santis, Giacomo Grego per la categoria Junior.

Nel calendario delle gare 2023 questo appuntamento è a ridosso della gara internazionale in Ungheria del prossimo weekend, valido per gli europei a squadre nazionali,- e dei campionati italiani che si svolgeranno a Roma nel week-end 8-10 luglio. E’ stato un ottimo allenamento per gli atleti saronnesi che hanno accumulato un’importante esperienza di gara in vista dei prossimi importanti appuntamenti.

Entrambe le gare Tower 90 e Raid 233 sono state vinte da Silvia Fagioli che ha migliorato i punteggi ottenuti nelle altre gare della stagione; Silvia ha mostrato progressi tecnici, lasciando intravedere margini di miglioramento per il futuro.

(in foto: insieme a Silvia Fagioli il secondo classificato Manuele Gualdana e il terzo, Francesco Maria Bei)