x x

SARONNO – La saronnese Silvia Fagioli già nota per i successi degli ultimi mesi, sarà tra i quattro azzurri in gara all’European Grand Prix di Peyrat-de-Bellac, in Francia, il campionato europeo di tiro con l’arco a cavallo;

Con lei anche Alessandro de Sanctis, Giacomo Grego e Maddalena Crocetti.

Le gare hanno avuto luogo nella giornata di ieri ed avranno luogo domani.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione