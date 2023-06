x x

SOLARO – Con la costruzione della nuova Rsa del quartiere San Pietro, grazie alla convenzione stipulata dal Comune di Solaro con l’azienda privata Namira che realizzerà e gestirà l’opera, si apriranno nuove opportunità lavorative per i solaresi. I lavori per la costruzione della Residenza Sanitaria Assistenziale sono cominciati ufficialmente sabato con la posa della prima pietra, il cantiere durerà 18 mesi, ma è già tempo di iniziare a prepararsi. Come prescritto dall’accordo, a parità di titoli i residenti avranno precedenza nel piano di assunzioni per lavorare nella struttura sanitaria, ma non solo, grazie alla collaborazione con Afol, saranno organizzati corsi specializzanti per la formazione del personale.

La presentazione del progetto formativo “Corso Asa (Ausiliario socio assistenziale)” si terrà mercoledì 28 giugno alle 20.45 al Polo di Comunità Regina Elena di piazza Cadorna. Nell’occasione interverrà la Sindaca di Solaro Nilde Moretti per l’introduzione più ampia al piano sociale che è stato studiato attorno alla realizzazione dell’Rsa e con lei un rappresentante di Namira, oltre a Gualtiero Anelli e Marco Opipari di Afol Metropolitana per la presentazione del Corso Asa. Le lezioni si terranno in orario serale per favorire la partecipazione anche ai lavoratori. Il Comune di Solaro comparteciperà ai costi per i residenti. Il piano di assunzioni non è ancora stato avviato, le informazioni a riguardo saranno diffuse in seguito.

Dice la sindaca di Solaro Nilde Moretti: “In questa serata informativa presenteremo tutto il piano per la formazione di personale qualificato per la prossima apertura della Rsa. Nella convenzione sociale è prescritta una precedenza per i residenti a parità di titoli ed in generale ci teniamo che tutti abbiano l’occasione di formarsi e di apprendere la materia direttamente dagli esperti insegnanti di Afol. Riteniamo il progetto della struttura non solamente un servizio in più che mancava per la cittadinanza, ma anche un’occasione dal punto di vista lavorativo”.

