SARONNO – Stamattina, mercoledì 28 giugno, è stato presentato con una conferenza stampa in Municipio lo studio di fattibilità per la riqualificazione e messa a norma del teatro Giuditta Pasta. Un progetto di cui si era parlato anche con il presidente del teatro Tino Volpi nella conferenza stampa sulla situazione del teatro Pasta dopo il cambio di cda.

“E’ un insieme sistematico di interventi che possono essere messi in atto anche in lotti funzionali distinti – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli presentando il piano realizzato dalla società specializzata che negli ultimi mesi ha effettuato diversi sopralluoghi nella struttura – in relazione anche della calendarizzazione dell’attività teatrale per garantirne la continuità”.

Il costo totale per la riqualificazione del teatro è di 2 milioni di euro “ma siamo partiti dagli interventi più urgenti realizzabili con un budget di 500 mila euro già destinato”.

A partire dalla prima settimana di luglio, avendo come limite imposto quello dell’inizio della stagione, saranno realizzati gli interventi sulla copertura “per combattere il problema delle infiltrazioni” e per per ovviare al problema acqua saranno realizzate nuove uscite di sicurezza, la sostituzione dei serramenti e delle serrande del foyer. Ci saranno una serie di interventi all’impianto di riscaldamento “che ha dato diversi problemi dell’ultima stagione”. Ultimo fronte interessato dalla manutenzioni il piano interrato con alcuni interventi mirati “contro l’umidità di risalita nei camerini che si concluderanno con un ritocco e una tinteggiatura degli spazi”.

“Vorrei sottolineare – ha concluso il sindaco Augusto Airoldi – come si tratti di una modalità di lavoro che ha visto prima un’analisi della struttura e delle necessità complessive. Saranno realizzati partendo da quelli più urgenti ed è chiaro che con la prossima variazione di bilancio e anche nel prossimo previsionale dovranno essere trovate altre risorse. E’ un intervento di grande portata che non si vedeva dai tempi di quello realizzato dall’allora sindaco Pierluigi Gilli dopo quello non è stato fatto più nulla”. E rimarca: “Del resto visto il programma di qualità proposta dalla stagione del direttore artistico Andrea Chiodi non possiamo che intervenire perchè gli artisti e le proposte che sono state fatte sono di un tale livello da impegnarci ad intervenire anche sul fronte degli allestimenti e degli impianti proprio per garantire l’alto livello a cui sono abituati questi nomi e realtà”.

