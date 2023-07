x x

SARONNO – “E’ stata la notte bianca più colorata e viva di sempre”: inizia così la nota dell’Amministrazione comunale su Facebook per commentare gli eventi di ieri primo luglio.

Ecco la nota integrale

“Da piazza della Libertà a piazza De Gasperi, da via San Cristoforo a via Verdi a via San Giuseppe alle tante strade e ai tanti spazi diventati palcoscenici a cielo aperto per regalare un’estate indimenticabile a migliaia e migliaia di saronnesi e di cittadini del nostro grande territorio. Grazie a tutti gli artisti, grazie ai commercianti, grazie ai molti che hanno lavorato in Comune e con il Comune per una notte speciale ma non unica. Perché ci rivediamo nelle tante belle serate di SaronnEstate2023 e fra un anno per la notte bianca 2024!”.

