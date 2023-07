x x

SARONNO – “Una questione di civiltà e di educazione. Ancora una volta il degrado è opera di pochi: nessuna discarica abusiva, ma una bravata di cattivo gusto”.

Così l’Amministrazione risponde con un post sulla propria pagina Facebook ai cittadini che venerdì mattina si sono lamentati per la presenza di vestiti e scatoloni tra piazza De Gasperi e piazza La Malfa.

“Le telecamere di sicurezza dell’Amministrazione li hanno ben inquadrati e ripresi la notte di giovedì 29 per tutto il tempo in cui hanno operato per distruggere vari cartoni pronti per il ritiro degli operatori ambientali la mattina successiva e spargerne in lungo e in largo il contenuto. Sono due giovani ragazzi ad essersi resi colpevoli di un reato prima di tutto verso i saronnesi. Li invitiamo a presentarsi quanto prima al comando di polizia locale per chiarimenti”.

Un messaggio che non è sfuggito ai residenti della autori di diverse segnalazioni all’ufficio comunale per la pulizia dei portici: “Ringraziamo la polizia locale per essersi attivata prima per la pulizia prima e poi per cercare di capire cosa fosse successo. Speriamo che simili episodi non succedano e soprattutto che le segnalazioni possano essere più agevoli visto che i nostri tentativi di allertare gli uffici comunali, prima di chiamare il comando vigili, non hanno dato risultati”.

