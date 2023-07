x x

SARONNO – Oggi domenica 2 luglio l’elisoccorso inviato dalla centrale operativa Areu è atterrato poco prima di mezzogiorno in via Grandi. L’intervento del personale sanitario specializzato è stato necessario per la caduta di un ciclista avvenuta in viale Lazzaroni qualche minuto prima di mezzogiorno. Alcuni passanti infatti vedendo il ciclista in difficoltà e a terra hanno dato l’allarme sul posto l’auto infermieristica e l’ambulanza della Croce rossa.

In un primo momento si è temuto per le condizioni dell’uomo ma dopo un’ora di cure sul posto il personale sanitario ha rassicurato i presenti: il ciclista è stato portato in codice verde all’ospedale di Legnano dall’ambulanza.

Sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto, tra le altre cose a deviare il traffico.

(per foto e video si ringrazia il nostro lettore)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione