SARONNO – Incurante del negozio pieno di clienti, o forse proprio con l’aiuto di un complice che ha tenuto impegnato il personale, un ladro ha preso di mira uno dei negozi della zona di piazza De Gasperi alleggerendo la proprietaria del portafoglio.

“Era nascosto in un cassetto chiuso – spiega la proprietaria – in tre anni è la terza volta che ci derubano e quindi abbiamo preso delle precauzioni ma non è servito hanno approfittato di una giornata con il negozio pieno e hanno forzato il cassetto”. Dento il portafoglio qualche carta fedeltà e poche decine di euro: “Non è tanto il valore del portafoglio o il denaro contenuto – continua la donna – quanto la sensazione di non essere sicuri nemmeno nella possibilità di tenere un proprio effetto personale mentre si lavora. Come detto è la terza volta che vengo derubata malgrado le tante misure di sicurezza prese”.

(foto archivio)

