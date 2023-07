x x

SARONNO – Dal 5 al 12 luglio scopri i film della rassegna estiva CINEMA SOTTO LE STELLE! In sala al Nuovo Cinema Prealpi prosegue con successo INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO.

Al NUOVO CINEMA PREALPI prosegue a grande richiesta il quinto capitolo della saga con la magnifica interpretazione di Harrison Ford, INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO di James Mangold.

Venerdì 7 luglio ore 21.00

Sabato 8 ore 21.00

Domenica 9 ore 17.30 – 21.00

Dal 5 al 12 luglio ecco l’elenco dei film in programma al CINEMA SOTTO LE STELLE presso Arena Casa Morandi.

Mercoledì 5 luglio MAIGRET – Patrice Leconte dirige Depardieu nei panni di Maigret. Tratto dal romanzo di Georges Simenon “Maigret e la giovane morta”.

– Patrice Leconte dirige Depardieu nei panni di Maigret. Tratto dal romanzo di Georges Simenon “Maigret e la giovane morta”. Venerdì 7 luglio IL GRANDE GIORNO – Aldo Giovanni e Giacomo tornano con una nuova divertente commedia corale. Il film è stato premiato a David di Donatello.

– Aldo Giovanni e Giacomo tornano con una nuova divertente corale. Il film è stato premiato a David di Donatello. Domenica 9 luglio MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO di François Ozon. Accusata di omicidio, Madeleine Verdier dimostra che il fatto è avvenuto solo per legittima difesa. Viene assolta e diventa una star, finché la verità non si presenta alla sua porta.

di François Ozon. Accusata di omicidio, Madeleine Verdier dimostra che il fatto è avvenuto solo per legittima difesa. Viene assolta e diventa una star, finché la verità non si presenta alla sua porta. Lunedì 10 luglio film evento RAFFA di Daniele Luchetti. La storia pubblica e privata di un mito che ha superato ogni barriera culturale e generazionale entrando nell’immaginario collettivo con la sua energia dirompente. Promo prevendita a tariffa ridotta a soli 8€.

di Daniele Luchetti. La storia pubblica e privata di un mito che ha superato ogni barriera culturale e generazionale entrando nell’immaginario collettivo con la sua energia dirompente. Promo Mercoledì 12 luglio LA CALIFORNIA di Cinzia Bomoll- Un po’ commedia e un po’ noir, un coming of age imperfetto ma schietto ed empatico.

E con Cinema Revolution tutti i film italiani ed europei costano solo € 3,50, ingresso altri film a € 6,50. Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 per tutto il mese di luglio e alle ore 21.15 nel mese di agosto. Scarica qui il programma di luglio!

Le proiezioni sono nel Cortile di Casa Morandi (biblioteca civica), ingresso da viale Santuario 2, Saronno.

