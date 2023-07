x x

LIMBIATE – “Anche quest’anno l’Amministrazione comunale conferma la volontà di investire sulla scuola e sul futuro dei giovani riconoscendo una borsa di studio agli studenti che hanno terminato il ciclo di scuola secondaria di primo grado, scuola media, con una votazione pari a Dieci e Dieci con lode”. Lo sottolineano i responsabili dell’Amministrazione civica limbiatese.

Le borse di studio offerte dall’Amministrazione, oltre a promuovere una cultura dell’apprendimento e dell’ambizione, rappresentano un incentivo per il proseguimento degli studi ed un riconoscimento per l’impegno dimostrato sui banchi di scuola da ragazze e ragazzi. I requisiti per l’ottenimento della borsa di studio, oltre al voto di diploma, sono la residenza nel Comune di Limbiate al 30 giugno e la frequenza di un istituto scolastico di Limbiate. Le domande possono essere presentate online sul sito del Comune a partire da domani, lunedì 3 luglio alle 18, fino a lunedì 31 luglio alle 18.

(foto: il Municipio di Limbiate)

06072023