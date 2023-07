x x

SARONNO – Sottopasso via Primo Maggio riaperto… allagato il Municipio di Saronno, sott’acqua anche il sottopasso di via Milano per il forte maltempo di ieri mattina.

Origgio, Bmw bloccata nel sottopasso recuperata dai pompieri. In centro fiumi d’acqua.

Con una Lamborghini, a noleggio, è passato a 140 all’ora nell’abitato di Limbiate: in un primo momento l’automobilista l’aveva anche fatta franca ma nel giro di poco la polizia locale è risalita sino al conducente del veicolo, che ha targa Svizzera. Il diretto interessato è stato intercettato e multato.

Partiti ieri sera, in concomitanza con i saldi, le aperture serali dei negozi organizzati dal Duc distretto urbano del commercio con Confcommercio e l’Amministrazione comunale. Insomma vetrine accese, saracinesche alzate e negozi aperti per fare acquisti “accompagnati anche da intrattenimenti musicali negli pubblici esercizi del centro”.

07072023