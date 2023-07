x x

SARONNO – Doveva essere uno stop di 23 ore, in programma dalle 3 di giovedì 13 luglio alle ore 2 di venerdì 14 ed invece per intervento del Ministero ai Trasporti terminerà alle 15 di giovedì. Il riferimento va allo sciopero ferroviario iniziato stamattina alle 3 e che interessa Trenitalia, Italo e Trenord. Nella rete ferroviaria i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza dell’azienda potranno subire variazioni o cancellazioni. Come per Trenitalia, anche Trenord garantisce il servizio tra le 6 e le 9, mentre per le fasce successive sarà necessario informarsi anticipatamente. Per chi dovesse recarsi in aeroporto al di fuori di tali fasce, saranno istituiti i bus, che non avranno fermate intermedie. In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus, tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

QUI LE CORSE GARANTITE

Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.

(foto archivio)

