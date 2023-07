x x

SARONNO – Prima riunione – Si è tenuto ieri, 11 luglio, il primo Tavolo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento, presieduto da Attilio Fontana e Romano Decorato: un incontro che ha visto grande partecipazione, anche online, tra cui il presidente Abi, Confocommercio, Fondazione Antiusura, Fondazione Esercenti.

Anche Paolo Bocedi, presidente dell’associazione antiracket ed antiusura Sos Italia Libera, ha partecipato all’incontro con un intervento di circa trenta minuti, prendendo la parola per primo: tra i temi dell’intervento i problemi delle vittime dell’usura, cosche ‘ndranghetiste presenti nelle nostre province, ma anche iniziative contro l’usura.

Al termine dell’incontro, durato circa tre ore, il presidente Attilio Fontana apre la votazione per il referente della nuova commissione antiusura. “Non ci crederete – scrive Paolo Bocedi in un post su Facebook che tradisce una certa emozione – ma il primo che ha fatto il mio nome e il Presidente Abi e poi, all’unanimità anche gli altri componenti. Molte grazie al contributo di Monica Forte, Franco Colombo, Massimiliano Barbieri e molti altri.”

Come referente di Sos Italia Libera, Paolo Bocedi sarà presente nello spot antiusura che, in passato, ha avuto un grande successo. Tra i prossimi appuntamenti del neoeletto referente del tavolo di lavoro antiusura anche l’intervento di fronte a 150 studenti, a Milano, per parlare di legalità.

“È un grande risultato – commenta, in ultimo, il saronnese – che fa grande onore all’associazione che presiedo”.

