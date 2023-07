x x

GARBAGNATE – Poche parole per stringersi alla famiglia e tratteggiare la figura di Valentino Colia il 15enne che ieri sera ha perso la vita dopo l’incidente mortale avvenuto in via Kennedy. Il ragazzo era in bici con un’amica stava attraversando sulle strisce quando è stato colpito da un furgone guidato da un 31enne di origine romena che è risultato essere senza patente e con un tasso alcolemico oltre il limite previsto per legge. Una tragedia difficile da accettare soprattutto per chi lo vedeva ogni giorno studiare o coltivare le proprie passioni.

“Valentino Colia è morto ieri sera a Garbagnate, vittima di un tragico incidente stradale – si legge nella nota del Centro Salesiano di Formazione Professionale l’istituto frequentato dal ragazzo – aveva concluso poche settimane fa il secondo anno del corso per Operatore Meccanico nel nostro Centro di Formazione Professionale; ragazzo solare, appassionato al settore che aveva scelto, molto bravo nella programmazione a controllo numerico, non perdeva occasione di giocare con i suoi amici in ogni ricreazione. Mentre ci stringiamo nel dolore alla sua famiglia e ai suoi cari, lo affidiamo a don Bosco e al Signore perché lo accolgano in Paradiso”.

Grande cordoglio anche per Puntoebasket dove militava il ragazzo: “In questo momento di profonda tristezza e lutto per la perdita di Valentino, Puntoebasket si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari. Vogliamo ricordarlo come il ragazzo che abbiamo imparato a conoscere in palestra, con una vita piena di speranze e sogni e che amava giocare a basket con i suoi compagni delle giovanili. Non ci sono parole che possano lenire il dolore che state provando, ma speriamo che il sostegno e l’amore delle persone intorno a voi vi diano la forza necessaria per superare questo momento difficile”

(foto condivisa da Centro Salesiano di Formazione Professionale)

