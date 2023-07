x x

SARONNO / LIMBIATE – Serie di interventi nelle scorse ore delle ambulanze per casi di intossicazione etilica nella zona, ovvero di persone che avevano bevuto troppo sino a stare molto male. A Saronno è successo qualche minuto dopo mezzanotte in via Piave dove l’ambulanza della Croce viola ha soccorso un uomo, portato all’ospedale di Saronno.

Tre casi a Limbiate: alle 17.25 di ieri intervento della Croce viola per soccorrere un uomo in via Isarco; alle 17.30 intervento della Croce bianca in via Isonzo ed alle 22.25 intervento della Croce bianca.

Nessuno dei pazienti è apparso in condizioni critiche.

